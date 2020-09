Politsei võttis kaasa kortermaja juures kasvanud kanepitaimed

Politsei asub uurima, kes ja millistel asjaoludel on need kanepitaimed kortermaja juurde kasvama pannud.

Sealseid haljasalasid hooldab Kambja vallavalitsuse alluvuses OÜ Olme. Selle juhataja Toomas Arumägi ütles, et peab oma niitjate käest küsima, kas need tõesti on niitnud nii, et jätsid kanepipuhma kasvama. «Mõne majas juures on tehtud peenra moodi asju,» lisas ta. «Peenraid me ometi ei niida.»