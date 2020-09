LGBT filmifestival toob Tartusse Tove Janssoni vastvalminud eluloodraama

«Tundsime, et võiks laieneda. Kuna meil Rakveres ehk Põhja-Eestis festival juba on, oli Tartu haarde mõttes Tallinnast parem variant,» rääkis festivali peakorraldaja Keio Soomelt. Ta tõi välja, et festivali idee on nii Tartu linnavalitsus kui Elektriteater hästi vastu võtnud, samal ajal on Rakveres läbi aastate olnud pooldavale suhtumisele lisaks ka tugev vastuseis.

«Meil on lihtsam korraldada Tartus kui Rakveres, aga me kindlasti Rakveres jätkame, sest see on esiteks põhimõtte küsimus ja teisalt on meie eesmärk korraldada selliseid üritusi väljaspool suuri keskusi,» selgitas Soomelt.

LGBT-teemaliste filmidega täidetud nädalavahetuse avab Elektriteatris François Ozoni «Suvi 85», milles suvepuhkust nautivate noorukite suhte kohale ilmuvad tormipilved.

Pensionäride suhe

Homofoobiast politseijõududes ja ajakirjanike püüdlustest neid paljastada räägib Rumeenia draama «5 minutit». Laupäeva alustab Taani perefilm «Täiesti normaalne perekond», milles režissöör Malou Reymann toob vaatajate ette autobiograafilise loo teismelise tüdruku ja tema isa suhetest pärast seda, kui isa on perele tunnistanud oma transsoolisust. Rootsis valminud linateos «Meiega on lõpp» on üldinimlik draama ühe suhte purunemisest, mille osalised ei oska oma eluga edasi minna. Laupäeva õhtul on kavas ka komöödia Austraalia koolitüdrukutest ning päeva lõpetab kevadel Berliini filmifestivalil parima LGBT+ filmi Teddy auhinnaga pärjatud Saksa film «Meie kolm», milles iraani päritolu sakslane kohtub põgenikekeskuses iraani õe ja vennaga, kellega tekkinud suhe avardab noormehe maailmapilti.

Pühapäeva alustab Šveitsi dokumentaalfilm «Madam». Selles portreteerib režissöör Stéphane Riethauser oma aastaid tagasi kõrges eas surnud vanaema. Paralleelselt näidatakse sõltumatu ärinaise elu möödunud sajandi Euroopas ja noormehe kasvamist mässajaks konservatiivsete ootustega pere keskel.

«See on meie programmi ainuke tõsielufilm ja oli mulle meeldiv üllatus, sest eelistan pigem mängufilme,» ütles Soomelt.

Programm jätkub Hongkongis valminud linalooga «Suk suk», mille peategelased on pensionieas vanaisad, kes kogu elu oma perekondade heaolu nimel elanuina leiavad lõpuks lähedase suhte, kuid tunnistavad rasket valikut mõistuse ja tunnete vahel.

Peaaegu esilinastus

Välismaiste filmide kõrval on festivali kavas ka Eestis valminud lühifilm «Päeva printsess». Tudengitöö peategelaseks on väike tüdruk, kelle pere puruneb, sest tema isa osutub printsessiks. Film pälvis kevadisel Rakvere gümnaasiumi õpilasfilmide festivalil Festhearti eriauhinna.

Festivali lõpufilm on Soomes tänavu valminud eluloodraama «Tove Janssoni rääkimata lugu», milles muu hulgas kajastatakse armastatud kirjaniku ja illustraatori lähisuhteid.

«Ootan seda tohutu elevusega. Mul on uhke tunne öelda, et selle filmi maailma esilinastus toimub 2. oktoobril ja meie näitame seda neljandal,» rõõmustas Soomelt.