Käreverest Tartu poole tuleb neljarajaline teelõik

Maanteeameti kodulehel oleva teabe järgi on kõnealusel lõigul sõiduraja laius 3,5 meetrit, eraldusriba laius 2,8 meetrit ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb kahe meetri laiune kindlustatud teepeenar.

Eestis on järgmisel aastal ehituses kokku 41,4 kilomeetrit neljarajalisi teid, millest 6,7 kilomeetrit avatakse hiljemalt järgmise aasta lõpuks ka liiklusele. Riigiteede teehoiukava aastateks 2020–2030 näeb ette, et Tallinnast Tartu ja Pärnu poole on kavas ehitada neljarajalised maanteed valmis 2030. aastaks.