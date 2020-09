Kas keegi elab Anne kanali ääres puu all?

Lähemal vaatlusel selgus, et sinise koormakatte all on suured pakud ja ükski inimene seda kohta oma koduks siiski õnneks ei pea.

Need on istumiseks mõeldud pakud, mis olid veepargi alal, ja mida pole veel jõutud ära vedada, selgitas Anne kanali veepargi üks rajaja Karl Ird. Pakud on kattega kaetud, et need niiskeks ei saaks.