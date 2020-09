Kaks kuud hiljem: Raadi rehvimäed on viimaks tõesti kahanema hakanud

Raadil oli kokku 14 000 tonni vanarehve ja purustatud on neist ligi 4500 tonni. Keskkonnainvesteeringute keskuse kommunikatsioonijuht Kati Raudsaar teadis, et suurem osa sellest rehvipurust on vaheladustatud Sillamäe sadama alale. «Peagi liigub 5000 tonni rehvipuru laevaga Soome tsemenditehasesse alternatiivkütuse tootmiseks ning 1000 tonni on viidud Torma prügila drenaažikihi rajamiseks,» ütles Raudsaar.