Lõppenud suvel Tartu kesklinna parkides ellu kutsutud uudse elurikkuse projekti üks eestvedajaid, maastikuarhitekt Karin Bachmann tõdeb, et Eestis on seda laadi algatusi võrdlemisi keeruline kõigile mõistetavaks teha, sest meil on seni olnud inimese ja looduse tasakaal näiliselt hästi paigas.