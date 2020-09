Vahur Kalmre: Häda keskpargi pärast ehk Parki tulgu inimesed, mitte kultuurikeskus

Mis häda nende Tartu parkidega siis on, et neis kasvavad puud ikka ja jälle ette jäävad? Tartu parkide häda – kui see üldse on häda? – on see, et valdavalt neisse ei minda midagi tegema, vaid neist minnakse läbi.

Seda iseloomustab väga hästi üks sõna, mis Tartu parkide kohta ka käibel on – rohekoridorid. Koridori ei minda ju midagi suurt tegema, koridorid on ühendustee ühest toast teise. Nii on ka paljude Tartu parkidega just kesklinnas, ja keskpargiga eriti, need on vaid koridorid. Üks nurgake keskpargis siiski on, kuhu minnakse, see on laste mänguväljak ning just sellest võiks välja kasvada midagi hoopis suuremat.

Aga enne veel autovabaduse puiesteest, sest keskpark ja autovabaduse puiestee on tegelikult ühe probleemi kaks otsa ja mitte ainult sellepärast, et need asuvad kõrvuti. Oleneb kummast otsast vaadata ja pilt on hoopis teistsugune. Autovabaduse puiestee oli väga äge turunduslik idee, sest tänu uuele ja intrigeerivale asukohale sellest räägiti. Räägitigi, võiks täpsustada.

Tegevuses aga, mis seal kuu aja jooksul käis, ei olnud midagi suurt uut ega intrigeerivat ja ainult sellele kohale ainuvõimalikku, kõik see oleks vabalt võinud toimuda keskpargis ja Küüni tänaval. Aga siis vaevalt et oleks nii rohkelt räägitud. Tartu sai autovabaduse puiesteest tublisti promo, kuid selle kõrval paistis keskpargi hüljatus ehk koridoriks olemine veel kujukamalt välja. Nüüd mindi läbi rohelise koridori asfaldiplatsile tegutsema.

Äkki meie mitmed pargid, nende kohta on lausa öeldud puudega muruplatsid, peaksidki olema vaid rohelised koridorid, kus on palju rohelust, kus midagi suurt ei toimu, kust minnakse lihtsalt läbi – kui tartlased on enamikus seda meelt, siis las nii ollagi.

Võimukoalitsiooni plaan keskpargis palju puid maha võtta ja sinna maja ehitada näitab aga, et nemad nii ei arva. Nemad tahavad suure pargi asemel suurt maja ja väikeseks kahandatud puudega muru seal ümber. Parkmaja, on käibele lastud mingi imelik hübriid.

Äkki on ikkagi võimalik ka kolmas tee – jätta park alles, aga kutsuda inimesed sinna sisse. Et see juhtuks, peaks selles pargis midagi olema. Keskpargis on juba laste mänguväljak, mis on väikelaste hulgas vägagi populaarne mängukoht ja isadele-emadele, vanaemadele-vanaisadele kohustuslik jalutussiht. Nemad juba lähevad keskparki.

Teeksime nii, et sinna tahaksid minna ka teised. Selleks peaks võtma ette julge idee ja kavandama keskparki suure vabaajapargi, mis koosneks mitmest alast. Sellise pargi heaks ei peaks ohverdama puid, erinevad osad oleksid paigutatud olemasolevate puude vahele. Ruumi keskpargis selleks on.