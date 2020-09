Tudengite kärurallil keerati käru – vasemale ja paremale

Käruralli tähendab, et sellel osaleda soovija peab kõigepealt leidma tiimikaaslase, kes mahub tavalisse poekärussse, aga sellise kaaslase, kel on jõudu seda käru ka siis lükata, kui ise kärus istud.

Täna pärast kella kahte päeval sättisid end niisuguse võistluse starti esimesena: Ma Keeran Sulle Käru ja Röstsai, need on võistkonna nimed.

Röstsai oli kiirem ning Ma Keeran Sulle Käru ainus viga näis olevat see, et nad kippusid oma sõitu liigselt nautima. Nautimine ei ole üldse paha mõte, sest päev on ilus ja iga hinna eest esimeseks tulemine ongi võistlustel kõvasti üle hinnatud.

Raja iseloom on kärurallil samas keeruline. Rajale on ehitatud trampliin, kust tuleb käruga hooga üle sõita. Võistlejail tuleb ka pea kohale tõmmatud nööridelt kinkekaarte rebida. Siis pudel vett või purgitäis energiajooki kiiruga alla kulistada, ja kärus ja käru taga kohad vahetada.

Teekonna teisel poolel ootab võistlejaid värvitunnel, kus rallitajaid loobitakse värvipulbriga. Lõpuks tuleb vingerdada slaalomrajal, mille läbimine koos käru ja 50, 60 või 70 kilo kaaluva kaaslasega nõuab jõudu, vaprust, vilumust, pidurdamis-, keerutamis- ja kiirendusoskust.

Korraga võistlevad kaks käru ehk kaks võistkonda ning oluline on tähele panna, et konkurentsis üksteist rammida või teist kärust välja tõugata ei tohi. Kandma peab kiivreid!

See on lühike selgitus, et aru saada, mis pildid need siin galeriis üldse on.

Kärurallile oli võistkondi täna registreerunud tublisti üle 30, võistluse alguseks oli neist oma kohaletulekut kinnitanud paarkümmend. Aga ka võistluse ajal võis end ralli osalejaks möllida – nii et selge ülevaade sellest rallist reporteril päriselt puudub.

Korraldajate eesmärk on pärast finaale välja selgitada see, kes paaridest oli niisugusel rajal kiirem. Mis käruralli sõnum laiemalt on, ei teagi – ilmselt lust ja lõbu!

Tegelikult on pühapäevases Tartus päris mõnus tajuda, et elu kuskil keeb, et tudengid on linnas ning mõelda, et kus on kirjas see, et kõik, mis tehakse, peab tingimata olema mõistlik, põhjendatud ja selge.