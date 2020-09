Maal elamise päeval esitas Tõravere observatooriumi bänd kosmosemuusikat

Need olid mõtted, mis tikkusid pähe täna Tartu ülikooli Tõravere observatooriumis kontserti kuulates, esinejaks viieliikmeline kosmosebänd ja solistiks observatooriumi kommunikatsioonispetsialist Kairi Janson.

Solisti selja taga musistseerisid Jan Pisek kitarril, tema on maastike kaugseire vanemteadur; Mait Lang basskitarril, tema on kaugseire osakonna juhataja. Siis veel Ayush Jain kitarril – tema on Indiast pärit insener, kes töötab kosmosetehnoloogia osakonnas. Siis Jaan Laur trummidel, tema on astrofüüsika teadur. Ning lõpuks Helen Lang, kes mängib flööti, klahvpille ja laulab taustaks – tema on oma isa Mait Langi tütar ja kooliõpilane, aga pole võimatu, et ka tulevane kosmoseteadur.

Kosmoseteadlaste bänd otse Tõraverest. FOTO: SILLE ANNUK

Mis maal elamisse puutub, siis observatoorium ei saa kuidagi linnas asuda ja Tõravere on seetõttu erilise õhustikuga paik küll. Kairi Jansongi tunnistas pärast kontserti seda, et on märganud, et tänu sellele, et teadlastel on võimalus tööle tulla maale, on nad suurte linnade inimestega võrreldes palju rahulikumad ja tasakaalus, samas saab neilgi kõik õigeks ajaks tehtud, aga ilma kiirustamata ja rapsimata.

Kui Kairi Janson ise kandideeris kolme aasta eest observatooriumi kommunikatsioonijuhiks, soovis ta seda ametit nii väga, et motivatsioonikirja koostades püüdis selgeks teha sellegi, mis asjad on supermassiivsed mustad augud...

Aga kui observatooriumi bändist edasi rääkida, siis see oli juba enne Kairi Jansoni töölesaabumist Tõraveres olemas ning temast, kes ta on muusikakoolis klassikalist kitarri õppinud ja gümnaasiumipäevil muusikaklassis käinud, sai seejärel ka bändi liige.

Solist Kairi Janson. FOTO: SILLE ANNUK

«Meil on niisugune bänd, et see koosneb neist inimestest, kes esinemise päeval parasjagu välja tulla saavad,» ütles ta. «Samas harjutame me hoolega ja püüame muusikat teha nii hästi kui oskame, kuid jah – me ei ole professionaalsed tegijad.»

Bändil muud nime polegi kui Tõravere observatooriumi kosmosebänd ning oluline on seejuures märkida, et kuigi liikmeid on aegade kulgedes lahkunud ja juurde tulnud, siis kokku kutsus selle kunagi Lea Hallik.

Kui nüüd rääkida veel Maal elamise päevast, siis tuleb välja, et tänane päev on hoopis rahvusvaheline Kuu vaatlemise päev, ja sel puhul võttis observatooriumi bänd kavva David Bowie laulu «Moonage Daydream».

David Bowie on artist, kelle kosmoselauludest on bändi repertuaaris mitu lugu, kuna Bowie muusikat võib pidadagi kosmoselaulude lipulaevaks. Ka esitati täna kaks lugu briti ansamblilt Muse – «Supermassive Black Hole» ja «Starlight».

«Muse on minu üks lemmikbände,» märkis Kairi Janson. «Muse´i kahel kontserdil olen saanud käia ja neist vaimustada. Mul on hea meel, et bändikaaslased on selle muusika rõõmuga omaks võtnud.»

Ülejäänud kontserdi lood olid nopped – midagi siit, midagi sealt.

«Kui keegi toob proovi mõne mõnusa loo, siis võtame selle ette artistist olemata,» selgitas Kairi Janson. Ta lisas, et alati tahavad nad kavasse põimida Eesti lugusid. Ja kui väga suur osa Eesti kosmoselauludest tundub olevat kirjutatud müstilisest kuust, siis seekord valisid bändi liikmed välja Lenna «Supernoova» ja Karl-Erik Taukari «Tähti täis on öö».

Ei möödunud tänane päev Tõraveres aga ilma heavy metal'i ühe mõjuka esindaja Black Sabbathita ning ta loota «Planet Caravan». Kairi Janson teadis sellele juurde rääkida, et see oli seesama lugu, mis äratas tänavu 30. mail üles astronaudid, kes SpaceX-i kosmoselaevaga Crew Dragon sel samal päeval Maalt kosmosesse tõusid.

Nii palju siis maal ja Maal elamisest, täna, päikesest küllastunud soojal päeval.