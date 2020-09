Tudengid praadisid üksteise võidu mitut rooga kartulist

Sündmuse peakorraldaja, õigusteadust õppiv Eliisa Raag ütles, et ta on ise mitmekesise toidu ja kokkamise suur fänn ning tema peamine sõnum on veenda inimesi säästlikult ja leidlikult elama ning mitte toitu raiskama. Ka lihtsalt toimetades saab maitsekalt ja hästi laua kaetud.

«Isegi kartuli-, porgandi- ja sibulakoored on toit, need ei vääri tingimata äraviskamist, kuna neist saab valmistada head puljongit,» märkis ta.

Täna kell 11 Tartu avaturul alanud tudengitoidu valmistamisel osales neli kaheliikmelist tiimi, mille liikmed pidid esimeses voorus tegema midagi kartulist. Kõik muud ained, mis selle plaanitava roa kõrvale sobisid, tuli leida ühiselt laualt nagu ikka tudengiköögis, või siis neid aineid üksteisega sõbralikult jagades.

Keegi asus kartulilõike praadima, keegi tegi keerukamat rooga, näiteks kartulikotlette. Keegi praadis kõigepealt ära sibula ... Võistlejate hulgas oli nii mehi kui ka naisi.

Teises voorus tuli valmistada magustoit saiakuubikutest ja kolmas voor oli pingetaluvusvoor, mis tähendas, et kõigil tuli teha pošeeritud muna. See tähendab keeta muna ilma kooreta – see on kunstide kunst.

Iga vooru tulemust hindas žürii, kuhu kuulus ka Werneri peakokk Arvo Sulu.

Žürii otsusega langes igast voorust üks paar välja ning finaaliks jäid pliitide ette vaid kaks võistlejat, kel tuli valmistada isuäratav roog eelmise päeva toidust ehk kanakintsust ja keedetud köögiviljadest.

Rauno Põlluääre edu

Esiplaanil Rauno Põlluäär võistluse alguses koos paarilise Friidaga toiduaineid valimas. FOTO: Sille Annuk

Praeguseks on selge, et tudengikoka tiitli sai Saaremaalt Tartusse arvutiteadust õppima tulnud noormees Rauno Põlluäär. Ta oli registreerinud end võistlema koos klassivenna Kaupo Humaliga, aga kuna võistluse korraldajad olid otsustanud, et võistlejad ise ei vali endale paarilist, vaid paariline loositakse, sattus Rauno ühte tiimi koos Kasahstani neiu Friidaga.

Friida idee oli teha esimeses voorus kartulipannkooke, milleks tuli kartulid riivida, lisada jahu, muna, riivitud juust ja maitseaineid. Paljud turul uudistajad astusid lähemale ja veendusid, kuidas need koogid pannil särisedes muutusid kuldpruuniks ja nägid nii-nii isuäratavad välja.

Kartulipannkoogid Kasahstani köögist. FOTO: SILLE ANNUK

Oma esimesed edupunktid võiski Rauno Põlluäär saada just tänu tiimikaaslasele Friidale, kuna žürii arvestas hindamisel alati kolme komponenti: roa maitsvust, selle valmistamisel üles näidatud loomingulisust ja toidu väljanägemist.

Tudengipäevade ots paistab

Terve nädala kestnud Tartu tudengipäevadest on alles veel viimane päev ehk pühapäev. Pühapäeva kõige erutavam sündmus on arvatavasti kell 14 Küüni tänaval algav käruralli. Käruralli on ekstreemselt sportlik võistlus, kus ettevalmistatud rajal pannakse proovile võistlejate ind ja koostöövõime.