GALERII ⟩ Ikka tuld ja pauku ja igasugu muid katseid, ka kondoomi ja vibraatoriga

Erik Mänd ja Makar Timofejev pakkusid enne teadlaste öö etendust «Selliseid katseid me Ahhaas küll ei tee» saali esimeses reas istunud fotograafile ja reporterile kõrvaklappe, öeldes, et kuna ajakirjanikel on käed tegevusega alati seotud, siis katku nad kõrval mürasummutajaga targu kohe ära, kuna kui pauk käib, ei pruugi nad oma käsi kõrvadele jõuda panna.