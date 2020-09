Tartu rahvaülikoolis töötab maakonna parim koolitaja Eva Krivonogova

Eva Krivonogova kursused on tuntud Tartust kaugemalgi. Ta õpilased teavad, et õpetajana on ta kannatlik ning seob oskuslikult praktilised tegevused teooriaga. Ka hindavad nad tema sõbralikkust, soojust ja pühendumist erialale.

Kuna Eesti aasta koolitaja nominentidel paluti vastata kolmele küsimusele, siis nüüd on Eva Krivonogova vastuseid põhjust anda ka kõigile lugeda.

Mis on teile täiskasvanute koolitajana kõige olulisem?

«Kõige olulisem on koolitajale, et õppijal silm säraks: kõik on võimalik, kui on olemas ind ja tahe.»

Kuidas innustate täiskasvanuid õppima ja ennast täiendama ehk kuidas te skeptikud ära räägiksite?

«Tundub, et mul on vedanud, ei ole skeptikuid kohanud. Pigem tuleb lihtsalt julgustada või leevendada kooli- või õppimishirmu. Natuke toetamist ja õppimisrõõm tuleb tagasi.»

Missugune on kõige üllatavam positiivne kogemus seoses täiskasvanud õppijatega, midagi, mida te ei osanud oma õppijatelt üldse oodata?

«Kui arglikest katsetajatest tulevad väga tõsiseltvõetavad kunstnik-käsitöölised ehk õppijad kasvatavad endale tiivad. Ikka veel hämmastab kui uudishimulikud, motiveeritud, andekad ja usinad on inimesed, see on puhas rõõm koolitajale.»

Eva Krivonogova alustas keraamikakursuste juhendamist Tartu rahvaülikoolis 2003. aastal. Tema kursustel on õppinud üle 1200 õppija. Lisaks sellele töötab ta Tartu Rahvaülikooli turundus- ja koolitusassistendi ning vabakutselise keraamikuna.

Tänavu valiti ta Tartu rahvaülikooli ka aasta õpetajaks.

Eva Krivonogova lõpetas Tartu kunstikooli 1991. aastal ruumikujundaja ja dekoraatori erialal. Diplomitöö tegi aga keraamikas ja sealt saigi alguse pikk ning kirglik suhe savi ja keraamikaga.

1991 asus ta tööle Tartu kunstikombinaadis ARSi keraamikaateljees. Esimene koolitajakogemus saabus aastal 1993 Tartu lillekooli keraamikakursuste juhendajana. Järgmisel kahel aastal õppis ta Ahvenamaa rahvaülikoolis rootsi keelt ja kunsti. 1995 asus tööle Tuvikese portselaniateljeesse kunstnik-portselanimaalijana. Seejärel oli kümmekond aastat vabakutseline keraamik.