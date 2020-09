Põnev öö Ahhaas kestab kella üheni öösel

Täna on kohal on viis tipptegijat. Lisaks Ahhaa teatritiimile astuvad üles Psühhobuss, Teadusbuss, Kolm Põrsakest ja Aigar Vaigu. Nautida saab etendusi (t)ajutrikkidest füüsikaspektaalite ja pantomiimini.

Ahhaa kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Kaisa Hanssoni sõnul on kavas ka üks niisugune etendus, mis on kokku pandud katsetest, mida Ahhaas pole varem tehtud ja kunagi enam ei tehta.

Oluline on märkida, et Ahhaas on kohustuslik kanda maski. Maski saab Ahhaa töötajalt.