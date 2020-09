Tamme gümnaasiumis on õpilane nakatunud, kaks klassi lähevad distantsõppele

Tartu Tamme gümnaasiumi direktori Ain Tõnissoni sõnul on hetkel kõik asjaolud veel täpsustamisel. «Jah, ühe õpilase koroonatest oli positiivne, kuid me ei tea veel täpselt, kus ja millal nakatumine toimus,» selgitas direktor Ain Tõnisson. Ta lisas, et kool on tegutsenud kiiresti ning saadab distantsõppele kaks klassi. «Distantsõppele läheb selle õpilase klass ning veel üks klass, kus mõned kursused kattusid. Kokku puudutab see praegu ligi 70 õpilast,» selgitas ta.