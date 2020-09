Eesti Kontsert palub valguskujundusküllast muusikalavastust minna kuulama maskides

Teet Kase lavastuse keskmes on Liisi Koikson ja Eesti filharmoonia kammerkoor. Miks on suurkontserdi pealkirjaks «Ringlemisi»?

«Meie geograafilises areaalis on rituaalsed tegevused seotud aastaaegadega, aga siin on ka teine paralleel – aastaring kui sünd, noorus, tegutsemine ja vanadus-surm,» selgitas Teet Kask. «Oleme harjunud kevadet ootama, lilledega koos rõõmustama, sügistuule all küürutama, lumega peitu pugema. Aastaaegade vaheldumine mõjutab väga meie sotsiaalset käitumist, tundeelu, mõtteid. Nii ühinevad lavastuses kaks tasandit, esivanemate ammune pärand ja Veljo Tormise hiljutine pärand.»