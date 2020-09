Päevane programm on pühendatud tulevikutoidule. Teadlased selgitavad, kas inimesed on tulevikus valdavalt taimetoitlased või kõigesööjad ning selgust saab, kui suur osa on toiduainetööstuses GMO-l (geneetiliselt muundatud organism) ning mida tuleb toidu puhul teada taimekaitsevahenditest. Teadlaste öö peakorraldaja Kai Kaljumäe sõnas, et suur osa programmist pühendatakse toiduraiskamise teemale, eeskätt ikka sellele, kuidas raiskamist vähendada.