Täna streigivad noored üle maailma, et võidelda globaalse soojenemise vastu. Ent kindlasti on mõnele lugejale üllatav see, et 2019. aasta märtsist on noored Eestis streike pidanud üle 80. nädala. Kliimaaktivist Henri Holtsmeier, kes on lisaks ka globaalse protestiliikumise Fridays For Future Tartu eestvedaja, räägib miks ja kelle jaoks ikka veel streigitakse.