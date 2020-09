Raamatukogu tähistab Karl Morgensterni 250. sünniaastapäeva näitusega

«Karl Morgensterni pärand on tõesti aukartustäratav – sellest võiks igal aastal uue näituse teha,» rääkis näituse kuraator, TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna raamatukoguhoidja Moonika Teemus. «Tema arhiiv sisaldas peaaegu 600 köidet ning raamatukogu ligi 11 000 köidet, samuti on raamatukogus säilinud osa tema kunstikogust. Näitusel saame sellest näidata küll vaid murdosa, kuid usun, et see annab kõigile vastuse, kes oli Morgenstern ja miks ta oli ja on meile siiani tähtis.»