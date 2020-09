Arkoses mängib esimest viiulit Jueyoung Yang ja teist viiulit Minkyung Sul, kes on mõlemad pärit Lõuna-Koreast, ning vioolat Paulina Riquelme, kelle isamaa on Tšiili.

«Meid kõiki seob kirg mängida keelpillikvartetti,» tutvustas Indrek Leivategija. «See on ääretult tundlik ja habras kammermuusika vorm, kus peab valitsema harmoonia ning täielik üksteisemõistmine. Kõik neli peavad liikuma, hingama ja mõtlema ühtemoodi ning selle saavutamine on tõeline väljakutse. Rahulolu, mis sümbioosi õnnestudes tekib, on sõnulseletamatu.»