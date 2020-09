Kultuuri lühiuudised

Kirjastuse SE&JS välja antud raamatu sissejuhatusest ehk saatekirjast selgub, et pealkiri ei ole juhuslik. «See ongi tervitus 2020. aasta kevadest, mille vääramatut saabumist olen aimanud oma väga ammuses luuletuses «Istume laua juures...»,» kirjutab autor. «Kõik raamatus olevad tekstid asetuvad nii või teisiti 2020. aasta iseäraliku pandeemiakevade taustale. Omandavad mõningaid uusi mõõtmeid ja tähendusi, mis mind ennast mõnevõrra on üllatanud.»

Kuuldemängu tellis Šveitsi Raadio, kuid leidis pärast tõlkega tutvumist, et «nii julm tekst võib šveitslasi traumeerida, kuid et tükk neile väga meeldis, pakkusid nad seda Saksa WDR-ile, kus see osutus üllatavalt edukaks, nii et kuuldemäng tõlgiti ka rootsi ja soome keelde ega olnud sealsetes raadiotes vähem edukas». Ooperilibreto on ilmunud varem Loomingus.