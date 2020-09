BMX-krossi harrastajatest noorimad on Tartus kõigest kolmeaastased ning huvi ala vastu aina kasvab. Mitu kuud järjest on tartlased häid tulemusi saanud nii Lätis kui ka Eestis. Pidevalt korduvad nimed poodiumitel on näiteks Sten Tristan Raid ja Tõnis Mugra.