Maarja kirik otsib hankekorras kirikutorni taaspüstitajat

Maarja kiriku taastamisele annab kaalu ka ettevõtmise lai toetajaskond. Annetusi ja toetusi on laekunud nii eraisikutelt, ettevõtetelt, asutustelt, mitmetelt EELK kogudustelt, omavalitsustelt, õla on alla pannud ka riik ja suurimaks toetajaks on Tartu linnavalitsus. Toetajaid on nii Eestist, kui välismaalt. On palju püsiannetajaid, aga ka ühekordsete summadega toetajaid. Staažikamad püsiannetajad on toetamist alustanud juba 2006. aastal.