Mures messikorraldajad pöördusid valitsuse poole

Eile sai meedia vahendusel teatavaks, et 24. septembril toimuval valitsuse istungil on plaanis arutada ja kinnitada lisapiirangud siseruumides korraldatavatele üritustele, kus senise 1500 inimese asemel võib edaspidi viibida 750 inimest.

«Messinduses on riigi prioriteet olnud Eesti ettevõtete osalemine erinevatel välismessidel, suurendamaks ettevõtete ekspordivõimalusi. Samas korraldatakse Eestis arvestatav hulk nii ärikliendile kui laiemale publikule suunatud messe, mis pakuvad olulist müügi- ja turundustuge nii alustavatele kui juba tegutsevatele ettevõtetele. Juba eelmine majanduskriis näitas messide olulist rolli kriisist väljumisel, kui messil osalemine oli tõhusaks abivahendiks, aidates kiiremini jalule saada just väikese- ja keskmise suurusega ettevōtetel ning tulla paremini toime turupositsioonide ümberjaotumisega.

Messide eripäraks on see, et nad toimuvad sesoonselt, kevadine periood kestab veebruarist maikuu keskpaigani, sügisesed messid septembris, oktoobris ja novembris ning nende ettevalmistusperiood on pikk. Kevadistest tagasilöökidest saadud teadmiste, kogemuste ja uute suuniste alusel oleme hoolikalt kavandanud messide edasist korraldamist, arvestanud messide toimumiskohtade (reeglina messikeskused või muud suuremad avalikud ruumid) ekspluatatsioonis ette nähtud inimeste piirarvudest lähtuvate hajutatuse nõuetega, vaadanud üle ventilatsioonitingimused, korraldanud desovahendite ja kaitsemaskide kättesaadavuse jne. Seda kõike selleks, et tagada nii messi eksponentide kui külastajate ohutus.