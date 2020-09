Oma tegevuse alguses mängu- ja filmitootjad saavad loota toetusele

Tartu teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits peab mänguloojate toetamist tähtsaks, sest näeb sel alal suuri võimalusi. «Viimase kahe aasta jooksul on meiega koostöös tuule tiibadesse saanud näiteks arvutimängu «Death and Taxes» loojad ja «Alpa Kids» platvormi arendajad,» lisas ta.

«Ühelt poolt on videomängud muutunud audiovisuaalseteks kunstiteosteks, mis nõuavad üha enam filmivaldkonna erioskusi, teisalt on võimalik uut tüüpi filme käsitleda kui interaktiivseid videomänge, mille kulgu on vaatajal valikuid tehes võimalik mõjutada,» lisas ta. «Võib öelda, et tegu on hübriidprojektidega, mis kaasavad elemente mõlemast meediumist. Kuivõrd Tartu loomemajanduskeskuse eesmärgiks on filmitööstuse arendamine, siis soovimegi ühisinkubatsioonis Tartu teaduspargiga tuua kokku mänguarendajaid ja filmitegijaid.»