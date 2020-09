Politsei kutsus mootorrattaga üle Kaarsilla kaare sõitnud naise «kohvile»

Tartu Postimees kirjutas esmaspäeva õhtul, et Tapalt pärit noor naine oli üle kaare sõitmise mõtet oma peas veeretanud juba üheksa aastat. «Olen trial’i ehk mootorratta takistussõiduga, mootorrattatantsuga tegelenud kümme aastat ja ma teadsin, et pean seda ühel päeval tegema,» selgitas ta.

Meier arvestas enda sõnul juba ette, et ilmselgelt ohtlikule ettevõtmisele võib järgneda mingi karistus. Samas rõhutas ta, et ei pannud mitte kedagi peale iseenda ohtu, sest soorituse ajaks oli sild inimestele kinni pandud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk tunnistas, et politsei ei teadnud enne leheartikli ilmumist sillakaarel tehtud sõidust midagi ja avaldas lootust, et oht oli viidud miinimumini. «Oluline on sellised ettevõtmised enne kooskõlastada ning et juures oleks meedikud,» lisas Keisk, kelle sõnul võib halvim tulemus olla see, et mõni uljas ent kogenematu noor püüab omal käel trikki järele teha.