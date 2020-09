Tiia Kõnnussaar: õige naine toidab kuus last ja mehe

Igasugune vägivald on kahetsusväärne. Küllap kergitavad aga siinkohal kulmu need inimesed, kes püüavad igapäevaselt vägivalla all kannatavaid naisi aidata. Mõni aasta tagasi intervjueerisin naiste tervise uuringut teinud naistearste. Dr Hedda Lippus ja dr Made Laanpere kirjeldasid, mille järgi nad tunnevad ära süstemaatilise vägivalla all kannatava naise, kes tuleb vastuvõtule. Tal on kehal erinevas vanuses siniseid plekke. Ta jätab võtmata talle määratud pillid. Ta ei tule kokkulepitud vastuvõtule. Tal on pealtnäha seletamatud kõhu-, vaagna- ja peavalud. See on naine, kes on nii hirmunud ja allasurutud, et tema kogu hingejõud kulub elus püsimisele.

Mille poolest aga erineb koduseintevaheline süstemaatiline, allutamisele suunatud vägivald juhuslikust peretülist ehk situatsioonilisest või ekspressiivsest vägivallast?

Situatsioonilist vägivalda tuleb ette nii naiste kui meeste hulgas. Need on need tülid, mille kohta ütleb laulusalm, et kodusõjas surma ei saa. Need on tülid, kus tihtilugu naine näägutab ja näägutab, sest ta on lootuse kaotanud, et mees teda kuuleks ja kuulda võtaks. Ja siis võib emmal-kummal silme eest mustaks minna, mis ei ole muidugi midagi toredat, aga mida juhtub. Sellistel puhkudel võib abi olla teraapiatest, mis õpetavad viha juhtima, ehk ka teineteist rohkem kuulama ja tundeid väljendama.

Ent süstemaatiline ehk instrumentaalne vägivald on küsimus võimust ja allutamisest. Selle mõju on palju rängem; seda on nimetatud ka paarisuhte terroriks. Võimu ja allutamisega seotud vägivalla toimepanijaks on uuringute kohaselt enamasti mees. Selline vägivald ei teki ootamatult, tüli käigus, vaid see on korduv, teadlik ja sihipärane. Ja see ei pruugi olla alati füüsiline. Ka süstemaatiline vaimne vägivald võib olla sama muserdav või hullemgi: see hävitab järk-järgult ohvri enesehinnangut, identiteeti ja tervist. Kui me räägime naistevastasest vägivallast, räägime kõigepealt just seda tüüpi füüsilisest ja vaimsest vägivallast.

Toon siinkohal välja veel ühe allika. Lõik pärineb justiitsministeeriumi leheküljelt kriminaalpoliitika.ee. Seal sedastatakse: «Nii mehed kui naised kasutavad paarisuhtes vägivalda. Teadlased on diskuteerinud selle üle, kas mehed kasutavad naiste suhtes rohkem vägivalda kui naised meeste suhtes või ei erine mehed ja naised vägivalla kasutamise osas. Erinevad uuringud näitavad, et naiste poolt kasutatav vägivald erineb oluliselt meeste vägivallast nii raskusastme, motivatsiooni, tagajärgede kui situatsiooniliste tegurite poolest.» Mida viimase lausega öelda tahetakse? Seda, et meeste vägivald on raskusastme ja tagajärgede poolest oluliselt ohtlikum.