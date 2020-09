MTÜ Paranduskeldri üks eestvedaja Jiří Krejčí sõnul näevad inimesed Paranduskohviku üritustel, et asju saabki ise parandada.

Juba kolm aastat on olnud võimalik oma katki läinud asjad korda teha eri kohtades üle Tartu toimuvas Paranduskohvikus, selmet need minema visata. Nüüd tahab Paranduskohvikut korraldav MTÜ Paranduskelder vanade asjade remontimise kommet ka mujale Eestisse viia. Just sedasi sündis eestvedajatel mõte Eestis ringi sõitvast parandusbussist.