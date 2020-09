Ado Vabbe elutööst annavad aimu suur näitus ja paks raamat

Ado Vabbe näitust Kumus saab vaadata ja soovi korral pildistada 31. jaanuarini. Vasakul on «Naise pea» ja selle all «Kompositsioon (Kompositsioon maski ja figuuridega)». Esimene tehtud 1918–1921, teine 1920.

Läinud reedel esitleti Kumus paksu rasket raamatut, mille peategelane ja autor on – õigemini olid – tartlased. Kunstiajaloolase Tiiu Talvistu (1955–2020) monograafia annab põhjaliku ülevaate Ado Vabbe (1892–1961) elutööst, mida kajastab ka suur näitus Kumus. Teose põgusalgi lehitsemisel hakkab silma, et päratult huvitav on nii kunstniku kujunemine, suhted kolleegide ja naistega kui ka looming, mille alguse tõttu saab teda nimetada Eesti esiavangardistiks.