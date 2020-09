Prima Vista raamatulaat hajutas kirjastused eraldi telkidesse

Koroona tõttu ei tegutsenud kirjastused ühes suures telgis, nagu on olnud eelmiste aastate festivalide ajal, vaid paiknesid eraldi väiksemates telkides.

Septembri alguses on trükist tulnud kirjastuse SE&JS väljaandel Viivi Luige esseede ja teiste veel kaante vahel ilmumata tekstide kogumik «Selle kevade tervitus». See teos oli üks neist paljudest, mida võib sirvida ja soovi korral omandada Prima Vista raamatulaadal, mis seekord on avatud vaid ühel päeval, täna kell 11-20 Raekoja platsil.