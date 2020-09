Emajõe äärde tulevad järgmisel aastal uued kohvikud

Vabaduse puiestee 1c maa-alade rendile andmise konkursile laekus üle 20 pakkumuse. Tartu abilinnapea Raimond Tamm peab konkurssi igati õnnestunuks. «Ettevõtjate huvi oli konkursi vastu keerulisest aastast hoolimata väga suur. See omakorda innustab meid edaspidi leidma ja looma uusi võimalusi jõe ääres ja jõe peal tegutsemiseks. Hea meel on selle üle, et kümneaastane rendiperiood võimaldas pakkuda kõrgetasemelisi ja atraktiivseid arhitektuurseid lahendusi, mis aitavad luua jõe äärde inimestele väga mõnusa keskkonna,» ütles hindamiskomisjoni juhtinud abilinnapea.