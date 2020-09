Kambjas nakatus Kuuste lasteaia õpetaja, kaks rühma saadeti karantiini

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26 ja Tallinna Männi lasteaia koldega 10 ja töökohakoldega kuus inimest. Läänemere gümnaasiumi koldes on tänahommikuse seisuga 17 haigestunut.

Ida-Virumaale lisandunud 15 uuest juhtumist 10 puhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja ülejäänud nakatumiste asjaolusid veel selgitatakse. Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökohakoldega on seotud seitse inimest, Sillamäe töökohakoldega 11 inimest (arv korrigeeritud). Tutvuskonnakoldes on tänahommikuse seisuga 29 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 784 inimest, kellest on haigestunud 148.