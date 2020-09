14-aastane poiss kihutas valge Mersuga puusse

Arvestades sõiduki vigastusi ning fakti, et poisid ei kasutanud ka turvavarustust, võib selle avarii õnnelike õnnetuste sekka arvata, ütles Tartumaa politsei piirkonnavanem Anti Peiponen. «Tagajärjed võinuks olla kordades raskemad, suisa traagilised, kui kogenematu juht kohtunuks teel puu asemel mõne suure ja raske sõidukiga,» ütles Peiponen.

«Mõistagi on noortel poistel huvi tehnika, masinate ja autosõidu vastu, kuid sellisel juhul tuleb vastutavatel täiskasvanutel neile leida ohutud ja turvalised võimalused, kus oma hobidega tegeleda ja sõiduoskusi arendada. On väär usaldada lapse kätte ilma täiskasvanu järelevalve ja juhendamiseta sedavõrd ohtlik tapariist kui seda on mitu tonni kaaluv sõiduvahend,» rääkis Peiponen.