Vanemuise tänava remontija jookseb ajaga võidu

Linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski käis eile objekti üle vaatamas. «Näha on, et Uueturu pargi kõrval uuel teekattel on ebatasasusi, kuhu tekivad veelombid, mõned vuugid on veel vaja täita. Kui töö hind on üle 1,5 miljoni euro, siis soovime ka selle raha eest korralikku asja,» ütles Lužetski.