Täna selguvad kaks tänavust teerajajat

Avalik jälgede avamise tseremoonia toimub Tasku keskuse Riia tänava poolsel küljel. Sõna võtavad Tartu linna ja Estiko esindajad, meeleolu loob Tartu Saksikoor. Linnarahvas on palutud teerajajaid tervitama, värskeid jälgi uudistama ja kringlit sööma.

2010. aastal alguse saanud Tartu teerajajate allee eesmärk on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse Tartu linna või maakonna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks. Igal sügisel täiendatakse alleed uute jalajälgedega, jäljed on pronksi valanud skulptor Bruno Kadak.