Kelmid riisusid heauskseid tartumaalasi

Politseile laekus teade, et 18. septembril langes kelmi ohvriks Tartumaal elav naine, kes internetist sooritatud ostude ajal sai ühtäkki tekstisõnumi, milles paluti edastada oma pangakoode. Heauskne naine vahendass sõnumi teel mitmel järjestikkusel korral küsitud koode kuniks märkas, et tema nõusolekuta on arveldusarvelt kadunud 3000 eurot.