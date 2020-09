Tartu lühiuudised

Politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo on esitanud Tartu ülikooli kliinikumi stomatoloogiakliiniku juhatajale ja ülemõele kahtlustuse, mille järgi on nad rikkunud riigihangete nõudeid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ken Kiudorf sõnas, et alustatud kriminaalmenetluses selgitatakse välja, kas kliiniku juhataja ja ülemõde on rikkunud riigihanke menetluse nõudeid eesmärgiga anda eelis ühele konkreetsele ettevõttele. «Kahlustuste aluseks olev riigihange puudutab stomatoloogiakliiniku uute ruumide sisustamist. Samuti vajab selgitamist, kas sellise võimaliku tegevuse eest on saadud vastuteeneid,» ütles Kiudorf.