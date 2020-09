Ettevõtte äriarendusdirektor Meelis Kadaja (pildil) ütles, et nende loodud test on olemuselt mitmekülgsem kui praegu valdavalt maailmas kasutuses olevad antikehade testid. Nimelt saab sellega mõõta korraga erineval ajal pärast nakatumist tekkinud antikehade klasse ja samuti antikehi, mis on tekkinud, mitte ühe, vaid erinevate viirusvalkude vastu.