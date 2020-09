Ihaste metsa tarastamine tekitab vastuseisu

Nad tsiteerivad, et sätestatud on piirang omaniku õigusele tema maal asuva eratee või raja kasutamise keelamiseks jalgsi, jalgrattaga või muul sarnasel viisil, kui tee või raja sellisel viisil kasutamine põhineb väljakujunenud taval ega ole maaomanikule koormav.

«Hipodroomi 4 ning Männimetsa tee 3a kinnistuid läbib rohkelt teid ning radu, mis on laialdases kasutuses juba aastakümneid ning maaomanik ei ole avalikkuse ees nende kasutamist seni nimetanud tõendatult ja püsivalt olulisel määral koormavaks. Lisaks, vastavalt asjaõigusseadusele ei või omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena,» leiavad allakirjutanud.

Pöördumises on lisatud, et sellisel määral Ihaste rohevõrgustikku kuuluva metsaala tarastamine halvab mitu olulist kohalikku rohekoridori. Pöördumisele on alla kirjutanud MTÜ Ihaste Elanike Liit, MTÜ Päästame Eesti Metsad, MTÜ Eesti Metsa Abiks, erakond Eestimaa Rohelised, EKRE Tartu ringkond ja Keskerakonda kuuluv Tartu linnavolinik Jelena Frunze.