Tõnis Arjus: kultuurikeskus kui vaimupealinna süda

Mõlema lähenemise tulemusi oleme Tartus viimastel aastatel näinud. Nii on kerkinud Tartu ülikooli uus hoone Delta just kesklinna, enamgi, otse Emajõe kaldale. Üha aktiivsem on kesklinn, kus nii suvel kui talvel peetakse kõiksugu üritusi. Jõeäärsed kohvikud on avanud täiesti uue pilgu Emajõele.

Tänavusuvise väga õnnestunud autovabaduse puiestee projekti üks peaeesmärke oli luua linna kõige olulisem ja kesksem koht selliseks, kuhu kõik on oodatud ning kuhu tulemine ei pea olema ajendatud mingist üritusest, vaid vastupidi sõltub ainult sinu enda spontaansest tõukest. Nõudlus sellise kutsuva linnakeskme järele sai nii kohalikus kui üleriigilises vastukajas korduvalt kinnitatud. Südamest sündinud pürgimused kanduvad järjest igasse linnaossa, kus tegevusi ja kvaliteetseid olemise kohti tekib muudkui juurde.

«Meil on isegi kaks kultuurikilomeetrit üksteisega risti. Üks tuleb Jaani kirikust läbi selle ala siin Vanemuiseni ja sealt edasi Ahhaani. Ja teine tuleb teistpidi, see läheb ERMini välja. Nii, et meil tekib selline kultuuriristmik.» Marju Lauristin

Linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi uutest ruumidest on räägitud aastaid ja mul on enam kui hea meel, et kaks volikogu kehtestatud üldplaneeringut ja ka kaks linna koalitsioonilepet on kinnitanud uue keskuse loomise kohta, millest paremat pole Tartus leida. Südalinna kultuurikeskus ümbritsevate välialadega on kavandatud Poe, Uueturu ja Küüni tänava ning Vabaduse puiestee vahele. Hoone kavand ja paiknemine selgub rahvusvahelise arhitektuurivõistluse käigus ning võistlusala on veelgi laiem – Emajõest Küüni tänavani, selleks, et tagada tervikuna tuksuv linnasüda. Nagu Marju Lauristin minuga vesteldes toonitas, hakkab keskus asuma täpselt kultuuriristmikul ja kui «see ruum siin täitub raamatute, kunsti, muusika, kultuuriga ja on sama avatud, sama kättesaadav, nii-öelda ka möödaminnes külgetõmbav, siis see peaks ikka tooma väga tõsise hoiakute muutuse».

Me peame mõtlema, kuidas teha rohkem head, mitte kuidas teha vähem halba. See ringmajanduse puhul levinud tulevikku vaatav moto on otseselt laiendatav tänapäevastele linnaehituslike praktikate probleemistikule. Selle peamine iva seisneb tõdemuses, et ühiskonna arenedes ja kulgedes on vältimatud füüsilised muutused, kuid peame tõsiselt ja vastutustundlikult otsa vaatama sellele, kuidas me muutusi esile kutsume ja milliseid vahendeid kasutame.

Kaks aastat tagasi peetud seminaridele, kus kõikvõimalike asjaosalistega hindasime rõhuasetusi, jooksid fookusesse jalajäljeküsimus ja kaks märksõna: asukoht ja puit. On selge, et kohaliku toorme ning siinsete toodete ja tehnoloogiate kasutamine on üks võtmelahendusi, kuidas muuta Eesti ehitussektori negatiivseid keskkonnamõjusid mitte ainult minimaalseks, vaid kumulatiivselt suisa positiivseks. Seda on võimalik saavutada vaid õigesti valitud asukoha, parima arhitektuurse (sh funktsionaalse) lahenduse ja sellest tuleneva suure osasaajate hulga koosmõjul.