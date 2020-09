Kuna töötukassa toetused lõppesid ettevõtetele ära, siis näitab uute kuude tööhõive püsimine kõige täpsemalt, kuivõrd riigi toetusmeetmed end ära tasusid ja kuidas linnaeelarve täituma hakkab. «Päris kindlad me veel olla ei saa, kuid me loodame, et ettevõtted on toetusmeetmeid rakendatud asja ette,» rääkis Tartu abilinnapea Gea Kangilaski. «Selge on see, et kulude kasvatamiseks meil hetkel raha ei ole, seega tuleb linna põhitegevuste kuludel hoolikalt silm peal hoida.»