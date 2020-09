GALERII ⟩ Tartu rattamaratonile on start antud. Võistlus tõotab tulla tuline

Pühapäeva hommikupoolikul ületas stardijoone enam kui 3000 sõitjat, et läbida 23. Tartu rattamaraton. Tegemist on üle pika aja Tartu maratoni Kuubiku sarja võistlusega, mis leiab aset tavapärasel kujul. Samas on huvilistel võimalik osaleda ka uudsel virtuaalsõidul.