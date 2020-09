Tartumaale lisandus üks positiivne koroonatest

Tartumaale lisandunud uus juhtum on pärit koldest, mille algus on ühes matusetalituses. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reis (üheksa haigestunut) ja matus (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 153 inimest, kellest 41 on haigestunud.