Arstitudengid leidsid maailma koristades konidele lisaks padruneid

Keskkonnatervise töörühm oli üleskutses osaleda maailmakoristuspäeval märkinud, et eelkõige tuleb tähelepanu pöörata hajusalt paiknevale väikesele ja märkamatule prügile.

«Kui vaatame hoolikalt ringi, leiame prügi kõikjalt enda ümber – suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud,» seisab kirjas üleskutses. «Maailma üheks suurimaks plastprügi probleemiks on suitsukonid, mis lagunevad nii ökosüsteemile kui inimtervisele ohtlikuks mikroplastiks. Läänemerre jõudvast prügist ligi poole moodustavad just suitsukonid.»

Peaaegu kahetunnise kummardusterohke retke ajal kogutud prügist oli lõviosa konisid, umbes 600-700, kuid leidus ka palju mokatubaka tupse, salvrätte ja pudelikorke. «Huvitavamad leiud olid kõrvaklapid, autos kasutamiseks mõeldud kiirlaadija - see, mis käib sigaretisüütaja auku - ja padrunid,» lisas Hanna Kuld.

Kogu kraam leidis tee sinna, kuhu see kuulub - prügikasti.

Eileõhtuse seisuga oli maailmakoristuspäevale Eestis registreerunud peaaegu 32 000 inimest. Et koristajaid on ettevõtmise korraldajate andmeil tänavu rohkem kui mullu ja koristamine toimub hajutatult veel järgmisel nädalal, võtab täpse statistika koostamine aega.

Eile kella 19ks oli Eesti koristuse kõnekeskusele jõudnud tagasiside kolmandikult registreerinutelt. Laekunud statistika viitab, et eelmisel aastal noppisid umbes 28 000 inimest ühtekokku 1,1 miljonit koni. Värskeima seisuga, kui numbrid olid staapi jõudnud umbes 7500 koristajalt, on konisid 750 000. See teeb iga koristaja kohta 100 koni. Number kasvab jõudsalt.