Vanemuise näitleja Kärt Tammjärv õpetab tallinlastele seebivalmistamist

Eesti ajaloomuuseumi teatel on Anna käsitööklubi õpitubade sari, kus täiskasvanud teatri- ja käsitööhuvilistel on võimalik omandada mõni eluks vajalik oskus. Sügistalvisel hooajal toimub neli õpituba, kus juhendajateks on mitmekülgsed teatriinimesed.