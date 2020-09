Mikk Üleoja juhatab Kolme Linnu päikeselist kontserti

Tartu kammerkoor Kolm Lindu ja dirigent Mikk Üleoja annavad täna Tartus ja pühapäeval Tallinnas kontserdi «Canticle of the Sun» («Päikeselaul»), mille tuum on Tõnu Kõrvitsa samanimeline kooritsükkel. Selle kõrvale on valitud Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi teoseid.