Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilasel tuvastati koroonaviirus

Nakatunuga lähedalt kokkupuutunud inimesed selgitab välja ja nendega suhtleb terviseamet. Positiivse koroonaproovi andnud tudengiga samades loengutes viibinud üliõpilasi ja õppejõude on juhtumist teavitatud ning kõrgkool on saatnud haigestunud tudengiga ühel kursusel õppijad täies mahus distantsõppele. Nakatunu lähikontaktsed ühiselamu ruumides on suunatud eneseisolatsiooni.