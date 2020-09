Evelin Liiva: tahan rääkida naiste vägivallast meeste vastu

Nad kasvavad üles teadmisega, et perekond on midagi sellist, kus sa pead ennast kaitsma ja valvel olema, sest muidu sa enam oma armastatud pereliikmeid ei näe ega kallista.

Mitte ükski õelust täis naine ei mõtle kunagi selle peale, mida ta oma lastele teeb, vaid ainult sellest, kuidas tema oma tahtmise saaks. Kuidas kätte maksta, koht kätte näidata.

Meil on naistele abikeskused, aga kuhu läheb mees, kes enam ei jaksa?

Kui vanajumal naise lõi, pidi ilmselt saatan natuke vahele segama, sest naise manipuleerimine on üks võikaimaid jooni, millele elu on antud. Tark naine laseb manipuleerimisel igavest und enda sees magada ja hoiab selle ruumi kõik armastamisele.

Rumalal naisel aga paraku ei maga õelus pea kunagi ja armastusel pole võimalustki kaasa lüüa.

Miks ma naisena seda kõike kirjutan? Sest me peame sellest rääkima ja ütlema, et naiste vaimne vägivald on täpselt sama haige ja õudne nagu meeste füüsiline vägivald.

Mitte mingisugune vägivald ei tohiks olla mitte kellegi poolt mitte kunagi aktsepteeritav ja on aeg öelda kõva häälega välja see, et naise halb käitumine on vaimne vägivald.

Õelad sõnad ei ole normaalne, õrritamine ja tingimuste esitamine ei ole normaalne, pidev süüdistamine ei ole normaalne, see kõik on vaimne vägivald ja see omakorda toob varem või hiljem kurvad tagajärjed.

Vaimne vägivald on paraku midagi sellist, mille puhul ei saa helistada 112 ja öelda: halloo, mul on siin selline probleem, et naabrinaine päevade kaupa lõugab oma pereliikmete peale, mees jääb näost aina hallimaks ja lapsed ehmuvad iga krõbina peale, tulge palun ja tehke midagi.

Paraku ei saa pereema viia käed raudus minema, kurjusest kainenema, aga hädasti oleks vaja, et saaks, sest vaimne vägivald on hävitav jõud. Jaa, ma olen nõus, ka mehed manipuleerivad ja karjuvad, aga sellest me räägime, me räägime nüüd naistevastasest vägivallast igas võtmes.