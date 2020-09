Tartumaale lisandus neli uut koroonapositiivset, kes on seotud matuse koldega

Harjumaale laekus kümme uut positiivset testi tulemust, Põlvamaale üks ja Saaremaale üks. Kaheksal juhul puudus positiivse proovi andnuil rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Tartumaale (üks Tartu linna) lisandunud neli uut juhtumit on seotud matuse koldega. Rahvastikuregistri andmetel on Põlvamaale lisandunud juhtum üle antud Põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas.

Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet: Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (kümme inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse tõttu 135 inimest, kellest 44 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kaks meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, on haigena koosviibimisele minek kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valju häälega. Kindlasti võiksid ürituste osalejad oma telefoni paigaldada koroonarakenduse HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

18. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 23 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest ning kolm inimest viidi Ida-Viru keskhaiglast üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kuus. Tänaseks on haiglates lõpetatud 428 COVID-19 haigusjuhtumit 415 inimesega.

18. septembri seisuga on tervenenud 2 357 inimest. Neist 1 808 inimese (76,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 549 inimesel (23,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.