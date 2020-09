Tartus peetakse olümpiapäeva ja osaleda saab ka Guinnessi rekordi üritusel

TV10 Olümpiastarti finaaletapi avatseremoonia toimub laupäeval Tamme staadionil kell 11. Liidrikohal on esimeses grupis peale nelja etappi Tartu Tamme kool, kes on kogunud 23687 punkti. Järgnevad 23178 punktiga Rakvere reaalgümnaasium ja 21253 punkti kogunud Luunja keskkool. Teises grupis jätkab liidrikohal Orissaare gümnaasium/Tornimäe põhikooli ühendvõistkond, kel on nelja etapiga koos 18171 punkti. Teisel kohal on Laupa põhikooli/Imavere põhikooli ühisvõistkond 16304 punktiga ning kolmandale positsioonile on tõusnud Avinurme gümnaasium 115431 punktiga.