Homme tuleb esitlusele metsa-aabits

Kuid milline raamatu lugudest on see, millest üldse aru ei saa? Autor ja tema abilised on kirjutanud tähestiku järjekorras tähtsamad metsa põhimõisted lugudesse moel, et nii väikeses kui suures peas peaks lugemise järel segadus asenduma selgusega. Mis on kasvukohatüüp või noorendik? Või siis raskemad sõnad nagu boniteet või dendroloogia? Et metsas võib kohata ka kahjureid või võõrliike.